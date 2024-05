Puente lamenta l'"assetjament en l'àmbit familiar" de Sánchez

BARCELONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Oscar Puente, ha lamentat l'"assetjament en l'àmbit familiar" del president del Govern central, Pedro Sánchez, per part de la dreta i ha assegurat que aquest fet l'ha portat a una situació que ha qualificat de límit.

Ho ha dit aquest divendres a preguntes de l'audiència durant la seva participació en una sessió del Cercle d'Infraestructures, en la qual ha mostrat estupefacció per "la sorpresa que un ésser humà hagi dit que no pot més", en referència al període de reflexió que s'ha pres Sánchez per decidir si continua al capdavant del Govern central.

Puente ha criticat que tot es deu al fet que la dreta "no està respectant" el que per ell va ser la seva gran cessió durant la Transició: el lliurament del poder al poble i ha assegurat que l'última victòria electoral del PSOE que no es va qüestionar va ser la del 1989.