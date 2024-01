Puente justifica el canvi sobre el terrorisme en l'amnistia: "Posa cauteles"

MADRID, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha justificat aquest dimecres l'últim pacte entre el PSOE i Junts per determinar els delictes de terrorisme en la llei d'amnistia i ha negat que amb això s'hagi passat la "línia vermella" que havia fixat el seu partit. "Simplement s'han posat algunes cauteles en relació amb algunes coses que estan passant que són molt òbvies", ha comentat.

Així s'ha pronunciat quan ha arribat a la Comissió de Transports del Congrés, preguntat sobre l'esmena pactada pel PSOE, Sumar, ERC, Bildu, el PNB, Junts i Podem per la qual es podran beneficiar de l'amnistia els delictes de terrorisme en els quals no hi hagi "intenció directa" de causar "violacions greus dels drets humans".

Aquesta modificació permetria amnistiar els 12 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) i els 10 encausats pels aldarulls presumptament promoguts per Tsunami Democrátic que s'han investigat a l'Audiència Nacional. Un dels investigats per terrorisme és l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Tot i que Puente considera que "sobren les explicacions" sobre aquesta modificació en la proposició de llei d'amnistia, ha defensat que el que ha passat és força "clar". "Hi ha qui es vol fer un vestit a mida, en un sentit, i d'altres que proven d'evitar-ho", ha resumit.

Puente va defensar la setmana passada que el terrorisme era "una línia vermella" i que no hi hauria més canvis en aquest punt de la llei d'amnistia. Aquest dimecres ha negat que la nova esmena introduïda en la norma suposi haver esborrat aquesta línia.

"No s'ha eliminat. Simplement s'han posat algunes cauteles en relació amb algunes coses que estan passant que són molt òbvies", ha afirmat el ministre, que ha reconegut que no sap si encara hi ha marge per a nous acords respecte al terrorisme perquè no forma part de les negociacions.