Puente insta Puigdemont a tornar a Espanya tot i que el detinguin: "Seria un gest"

MADRID 17 jul. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha instat el líder de Junts, Carles Puigdemont, a tornar a Espanya després de la sentència emesa dijous pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que avala la llei d'amnistia. En aquest sentit, Puente ha assegurat que seria "un gest de lideratge polític".
"Si jo fos el senyor Puigdemont jo em plantava avui a Espanya sens dubte (...) i que em detinguin i em portin a la presó", ha insistit Óscar Puente en una entrevista a 'Las Mañanas de RNE', recollida per Europa Press.
El titular de Transports ha criticat que "hi ha coses insostenibles" a les quals "cal plantar cara d'una vegada". "Ho té amb safata", ha expressat.
Així, el ministre ha reivindicat que, tot i que el Govern central tingui l'obligació de detenir el líder independentista per ordre judicial, ell si fos Puigdemont tornaria a Espanya.
"Jo el que faria és prendre una decisió coherent amb el que diu la legislació espanyola, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el Tribunal Constitucional", ha insistit.
"Si jo no puc circular lliurement per un país que ha decidit que jo sigui lliure doncs avergonyim-nos tots d'una vegada", ha expressat el ministre. I ha resolt: "Diuen que més val un minut vermell que tota la vida groc".