Puente insta Junts a fer "menys demagògia" amb Rodalies i reivindica la inversió ferroviària a Catalunya

MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Urbana, Óscar Puente, ha menyspreat les crítiques de Junts a la seva cartera pel sistema ferroviari a Catalunya, ha reivindicat les dades d'inversió i ha instat el partit de Carles Puigdemont a fer "menys demagògia" amb el servei de Rodalies.
En la sessió de control al Govern central del Congrés, Puente ha hagut de respondre a una pregunta del diputat de Junts Isidre Gavin, qui s'ha queixat que Catalunya té el "pitjor servei" de xarxa ferroviària d'ample ibèric i del servei de Rodalies de tot l'Estat espanyol.
I és que el diputat de Junts ha tornat a comparar les dades d'inversió i de puntualitat entre els serveis ferroviaris de Catalunya i Madrid, i ha argumentat la ruptura amb el Govern central per situacions com aquesta.
No obstant això, el ministre Puente ha enumerat diferents actuacions que el seu departament està duent a terme a Catalunya, després d'afegir que en té "sis folis" més i que si vol els posa a disposició de Junts perquè els consulti.
Finalment, ha sostingut que la compra de trens més important de la història de Rodalies comptarà amb 110 combois que s'incorporaran a principis del 2026.
"Jo crec que en aquest assumpte el millor és fer menys demagògia i cenyir-nos a les dades, als números i a les proves", ha sentenciat Puente.