Puente garanteix "tots els esforços" per millorar Rodalies i xifra en 57 milions el transport alternatiu a l'R3

MADRID 30 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Urbana, Óscar Puente, ha garantit que el Govern central està fent "tots els esforços" per millorar Rodalies de Catalunya i ha quantificat en 56,8 milions d'euros el pla alternatiu de transport per les obres de desdoblament de la línia R3.
Així s'ha pronunciat Puente durant la sessió de control al Govern central del Senat després que el parlamentari d'ERC Joan Queralt li hagi preguntat si el seu ministeri pot garantir que el desdoblament de l'R3 "s'executarà amb celeritat" i hi haurà prou alternatives de transport que en minimitzin l'impacte.
En aquest sentit, Puente ha defensat que el Govern central no "escatimarà" cap esforç per millorar Rodalies, tot i que el senador d'ERC per Barcelona creu que la situació d'aquest servei ferroviari és "una història sense fi".
I quant al pla alternatiu de transport de les obres de l'R3, Puente ha defensat que es tracta de l'import més gran per a un transport alternatiu. "És el doble del que es gasta a Valladolid en transport públic", ha postil·lat.