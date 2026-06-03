Puente felicita al sector logístic "en un món on la disrupció ja no és l'excepció"

Ironitza amb que ningú felicita al sector quan funciona: "S'assembla una mica a la política"
BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha felicitat aquest dimecres al sector de la logística a Barcelona per la seva tasca en "un món on la disrupció ja no és l'excepció, sinó que s'ha convertit en la norma", en referència a la imposició i suspensió d'aranzels i a la situació a l'estret d'Ormuz.
Ho ha manifestat en la 'Nit de la Logística' del Saló Internacional de la Logística (SIL), organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) a l'Hotel Torre Melina Gran Meliá de Barcelona, i que ha tingut com a amfitrions el president del CZFB i del SIL, Pere Navarro, i la directora general del CZFB i el SIL, Blanca Sorigué.
Malgrat la situació geopolítica, el ministre ha dit que les cadenes logístiques s'adapten i no per casualitat, sinó per la feina d'un sector "obsessionat amb que les coses arribin a temps".
Per això considera que el SIL (que se celebra aquesta setmana a Fira de Barcelona Montjuïc) és una "cita imprescindible per al sector en el calendari d'esdeveniments importants relacionats amb el transport" i que permet abordar solucions intel·ligents, com la IA, la capacitat d'anticipació i d'anàlisi predictiva.
LA PARADOXA D'UN SECTOR IMPRESCINDIBLE
També ha dit que amb la logística hi ha una paradoxa: que com millor funciona menys es parla d'ella, que ningú brinda perquè un contenidor arribi a temps o perquè el supermercat estigui ple, però "n'hi ha prou que es tanqui un ruta comercial o que falli una cadena de subministrament perquè el món sencer descobreixi de cop" que aquest sector sosté bona part de la vida quotidiana de la població.
Per a ell, la logística no rep cap felicitació quan funciona, que és la major part de les vegades, "però provin a retardar una comanda, a bloquejar un port o a perdre un contenidor. S'assembla una mica a la política", ha ironitzat.
A més ha destacat que les infraestructures són fonamentals per al sector i ha reivindicat l'impuls del Govern als corredors Mediterrani i Atlántico, que funcionaran com una "cadena vertebral" per a la connexió amb la xarxa europea de transport.
RÈCORD DE VISITES
El SIL, organitzat pel CZFB, ha començat aquest mateix dimecres la seva 28 edició a Fira de Barcelona Montjuïc, on reuneix a 600 empreses i 250 experts del sector de la logística i es preveu que rebi més de 15.000 visitants fins al divendres.
Entre els temes que s'aborden aquest any destaquen les tendències que estan transformant el sector logístic, com la IA, el big data, el IoT o el blockchain, i el saló explica també amb una novetat: l'espai SIL Lab, dedicat a la innovació i que acull a prop de 80 'startups'.
PERE NAVARRO
Pere Navarro s'ha mostrat molt satisfet amb la primera jornada d'aquesta edició del SIL, que "ha anat molt bé", ha rebut moltes visites i serveix com a punt de trobada pel sector per generar negocis i oportunitats, a més de per buscar solucions als reptes actuals.
Ha al·ludit a la cançó 'The Best', amb la qual ha començat l'acte, per definir al sector, i ha dit que aquesta nit serveix per celebrar que existeix una gran comunitat que es reuneix cada any, que treballa unida, que està disposada a vèncer reptes, a generar solucions "i fer que el món continuï movent-se" de manera innovadora, intel·ligent i compromesa amb la qualitat de vida de les persones.
BLANCA SORIGUÉ
Blanca Sorigué ha destacat la importància d'un sector del qual ha dit que mou Barcelona i el món, que connecta empreses i territoris, i que aquesta nit és un moment per trobar-se amb més proximitat i amb orgull compartit.
En aquest sentit, ha afegit que la logística també es construeix generant aliances i confiança, i ha celebrat que aquest dimecres s'hagi batut "un rècord" de visites en el SIL comparat amb l'any passat.