Puente eximeix el Govern central dels retards a La Sagrera i apunta a la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona

Ricardo Rubio - Europa Press - Arxiu
MADRID 23 juny (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha lamentat el "retard" en les obres de l'estació de La Sagrera (Barcelona), tot i que ha defensat que el problema per enllestir aquesta infraestructura no rau en el Govern central i ha suggerit que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, tots dos socialistes, "han de fer la seva part".
"És un projecte de tres administracions: Govern d'Espanya, Generalitat i Ajuntament. Miri el grau de compliment de les obligacions de cadascuna, aleshores arribarem a la conclusió que el problema per finalitzar La Sagrera no se situa en el Govern d'Espanya i Adif", ha proclamat Puente en la sessió de control del Senat.
I és que el senador d'ERC Joan Queralt ha demanat explicacions a Puente per la finalització de les obres de La Sagrera i de l'estació de Sants de Barcelona després de queixar-se del "ritme indolent" d'aquestes infraestructures.
En aquest sentit, Puente ha recordat que no fa gaire va visitar les obres de La Sagrera: "Crec que cal veure-ho per adonar-se de la magnitud del que s'està fent allà i també la raó de part dels retards".
Segons ha explicat, a La Sagrera ja s'han executat 1.250 milions d'euros, tot i que ha reconegut el "seguit de complexitats" que s'han anat trobant. No obstant això, ha defensat que serà l'estació "més gran" de tot Espanya des del punt de vista de la longitud i de l'àmbit d'actuació.
Finalment, el ministre de Transports ha apostat per collar "el màxim possible" perquè les obres durin el menys possible "i que facin la seva part la resta d'agents que hi han d'intervenir".