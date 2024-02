Puente espera que després de les revelacions de Feijóo es "desdramatitzi una mica" respecte a la llei d'amnistia

OVIEDO, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha manifestat aquest dijous que espera que "d'ara endavant la revelació que va fer Alberto Núñez Feijóo en privat fa uns dies" sobre les converses amb Junts, serveixi per rebaixar una mica la qüestió, desdramatitzar i assumir que efectivament com el PP reconeix, hi havia una necessitat de reconciliació a Catalunya".

"Ho reconeix i per tant, si aquesta necessitat existeix, posem tots l'espatlla perquè es produeixi", ha dit Óscar Puente preguntat a Oviedo per les negociacions amb Junts i per la llei d'amnistia.

El ministre ha dit que desconeix com es troba en aquest moment la tramitació de la llei, i ha indicat que "sí que sembla que hi ha voluntat d'entesa i amb això es queda".

"I sobretot espero un ambient més distès perquè hem hagut de suportar una pressió tremenda al voltant d'una qüestió que ara hem descobert que també era a l'agenda del PP. És sorprenent que haguem hagut de suportar manifestacions, assetjament i setge a les nostres seus, quan resulta que, escolti, la cosa no era tan dramàtica i que el mateix PP tenia aquestes mesures a l'agenda", ha indicat Puente.