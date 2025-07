Puente diu que Sánchez "està determinat" a acabar el mandat i que les eleccions siguin el 2027

Atribueix la corrupció a "l'estupidesa i la cobdícia" i avança canvis per combatre-la

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha assegurat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "està determinat" a acabar el mandat i que les pròximes eleccions siguin al final de l'actual legislatura, el 2027.

Ho ha dit aquest dijous en un diàleg amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, en la seva primera aparició pública després d'assumir el càrrec, en el qual ha afegit que això pot canviar depenent de les circumstàncies i de les novetats que apareguin.

"El meu nas em diu que no hi haurà eleccions fins al 2027", ha subratllat, i ha afegit que la dreta té interès que hi hagi eleccions abans.

"La dreta té un diagnòstic complicat, que és el 'o ara o mai'", una estratègia que ha explicat que és d'enorme desgast i que té l'objectiu que Sánchez, textualment, es rendeixi en algun moment.

Puente ha apuntat que l'objectiu secundari és que aquest desgast també afecti el Govern central en les eleccions si es donen el 2027, però que "tenen poca confiança" en aquest pla.

"No tenen projecte més enllà del 'aparta't tu que m'hi poso jo', més enllà de derogar el 'sanchisme' no hi ha projecte", ha insistit, i ha dit que això porta la dreta, textualment, a posar tots els ous al cistell de veure si Sánchez es cansa.

CANVIS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Preguntat pels casos de corrupció al PSOE, Puente ha atribuït els casos de corrupció política a "l'estupidesa i la cobdícia" i ha afegit que el Govern central farà canvis en la contractació d'obra pública per evitar-la.

"Hem d'aspirar a reduir-la al mínim possible. Perquè per molts controls i sistemes que posem, depèn de les persones. I de vegades les persones es corrompen", ha dit el ministre.

Puente ha destacat que els servidors públics tenen uns sistemes de control sobre el patrimoni "enormes", tot i que, textualment, mentre existeixin l'estupidesa i la cobdícia hi haurà corrupció.

S'ha mostrat favorable a canviar el sistema d'adjudicació de l'obra pública per eliminar la subjectivitat, tot i que ha alertat que això pot tenir efectes negatius en la qualitat.

D'altra banda, el ministre ha assegurat que "el que es corromp és un estúpid perquè s'arruïna la vida, arruïna la vida de la seva família i perjudica greument" el seu projecte polític.