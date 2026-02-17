Puente diu que Rodalies "no es pot traspassar d'un dia per a un altre" i nega un col·lapse del tren

Fernando Sánchez - Europa Press
ERC i Junts reclamen el traspàs immediat i urgeixen al ministre a escometre inversions
MADRID, 17 febr. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha afirmat aquest dimarts que el traspàs de les competències de Rodalies no es pot efectuar "d'un dia per a un altre" perquè de fer-ho així no hi hauria servei, maquinistes o directius, i ha negat que existeixi un col·lapse deliberat del tren a Catalunya, en les seves paraules.
En sengles interpel·lacions de Junts i ERC al Senat sobre la situació ferroviària de Catalunya, el ministre s'ha mostrat disposat a parlar de "traspassos reals", amb finançament i amb responsabilitats reals, enfront de debats que ha considerat demagògics, textualment.
"Vostès, que han estat un partit de Govern, saben que no es pot traspassar la infraestructura d'un dia per a un altre", li ha dit Puente al portaveu de Junts, Eduard Pujol, qui prèviament li havia insistit en la necessitat de dur a terme la cessió de manera immediata.
Sobre aquest tema, el titular de Transports ha demanat que es reconegui el treball del Govern central i la Generalitat en l'operació, ja que ambdues administracions estan "treballant de debò" a través de la creació de la societat que gestionarà el servei i l'impuls a les corresponents dotacions.
"Què fem si demà cedim la infraestructura i la gestió a Catalunya? Els 200 trens que es necessiten per prestar servei, qui els va a posar? Qui va a posar els maquinistes? Qui va a posar els directius? El que vostès proposen no té el més mínim sentit", ha ressaltat.