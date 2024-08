Puente diu que el Govern central no té "cap" responsabilitat en la fugida de Puigdemont i assenyala a la Generalitat

Creu que la fugida "no beneficia al propi protagonista ni a Junts", que donarà suport a "algunes coses i a d'altres no" del Govern de Sánchez



MADRID, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha assenyalat aquest dilluns que la responsabilitat de la nova fugida de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont recau en la Generalitat i que "no se li pot imputar cap al Govern d'Espanya".

"Qui sí tenia accés a Puigdemont, i de fet, bé, va estar envoltat de Mossos durant bona part del seu acte a Barcelona, era la Generalitat, i per tant, aquí recauen les responsabilitats. Jo crec que no se li pot imputar cap al Govern d'Espanya", ha sostingut en una entrevista a RNE, recollida per Europa Press.

El ministre ha subratllat que "la responsabilitat de tot el mecanisme de seguretat que es va habilitar és de la Generalitat i dels seus Mossos d'Esquadra".

NO ES POT CONTROLAR LA FRONTERA AMB FRANÇA

"Perquè es parla de l'Estat, però és que l'Estada l'única cosa que té en aquest moment a Catalunya és el control de fronteres i, esclar, estem en un país que està en l'espai Schengen amb França i, per tant, els desplaçaments entre fronteres, entre França i Espanya, són desplaçaments completament lliures", ha afegit.

Segons Puente, controlar l'entrada d'una persona com Puigdemont a Espanya a través de la Guàrdia Civil era, per tant, "molt complicat".

En ser preguntat per com titllaria l'ocorregut dijous passat, el titular de Transports ha preferit no qualificar-ho, si bé ha recordat que el responsable dels Mossos va parlar d'una actuació "més a l'estil Jimmy Jump que d'un president de la Generalitat".

"Sincerament, això al final no és més que soroll. No crec que beneficiï al propi protagonista ni a Junts. Jo crec que Junts és un partit que necessita redefinir la seva estratègia, no pot ser que a Catalunya el partit, diguem-ne, que més ha pesat en la història de la comunitat autònoma estigui ara al marge dels processos de presa de decisions, que no pesi pràcticament en el futur immediat de Catalunya, estigui fora del govern i que segueixin en aquesta estratègia", ha criticat.

ANIMA A JUNTS A CANVIAR D'ESTRATÈGIA

Puente, no obstant això, s'ha mostrat convençut que Junts variarà l'estratègia i passarà a ser un partit, "com ha estat, pràctic, que pren decisions que tenen transcendència en la vida diària dels catalans": "Crec que aquest és l'únic camí possible".

Sobre si creu que el partit de Puigdemont continuarà donaran suport al Govern de Pedro Sánchez, el ministre ha indicat que creu que Junts "seguirà dopnant suport en algunes coses i a d'altres no ho farà perquè no coincideixen amb els seus plantejaments polítics".