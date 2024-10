Puente desvincula els talls de trens d'aquest diumenge a Madrid de la "manca d'inversió"

Retreu a ERC i Junts que es compari Rodalies amb FGC, una xarxa "més de metro que de ferrocarril"

BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha desvinculat els talls de Cercanías de Madrid i alta velocitat d'aquest diumenge a la Comunitat Valenciana i Múrcia de la suposada "manca d'inversió" a la xarxa ferroviària.

En una entrevista d'aquest dilluns a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha sostingut que el model que va descarrilar és "dels més nous que té la flota d'alta velocitat" i el túnel pel qual transcorria pràcticament estava recentment estrenat.

Per això, ha afirmat que "no hi ha cap raó, si més no relacionada amb les inversions, que tingui a veure amb aquesta incidència", i ha reiterat que es farà una investigació ja que va ser un incident que ha qualificat de realment cridaner.

"També vull parar atenció sobre fets que moltes vegades tenen una transcendència molt gran en matèria d'operativa ferroviària, però que són totalment aliens a la gestió que tant Adif com Renfe fan de la xarxa", ha assenyalat Puente sobre l'intent d'un suïcidi que es va afegir al descarrilament i sobre el qual ha explicat que es va aconseguir evitar i es va salvar una vida.

Respecte a la circulació de trens, Puente ha afirmat que s'ha recuperat la "normalitat", després que aquest diumenge 13.700 passatgers es veiessin afectats per les cancel·lacions i modificacions, tant de Rodalies com d'alta velocitat.

RODALIES

Arran de les incidències d'aquest diumenge a Madrid, Puente també s'ha referit a les que hi ha hagut aquest 2024 a Rodalies i creu que seran inferiors a les registrades el 2023, si bé les d'aquest any han estat més "cridaneres".

També ha defensat que "si hi ha un problema en aquest moment és precisament l'excés d'inversió" ja que, ha assegurat, el Govern central està invertint molt per pal·liar uns anys en els quals s'ha invertit molt poc.

"En aquest moment s'està invertint a Rodalies tot el que materialment es pot invertir sense haver de tallar el servei", ha insistit Puente, que ha fet referència a les obres del túnel de Roda de Berà (Tarragona), el pla alternatiu del qual ha costat 32 milions respecte als 20 que costa la pròpia reforma.

TRASPÀS A LA GENERALITAT

En preguntar-li pel traspàs de la gestió de Rodalies a la Generalitat, ha sostingut que si en aquest mateix moment "canviés de mans, no passaria a funcionar de la nit al dia meravellosament" ja que, ha afirmat, els trens no depenen de qui els gestiona sinó de si la infraestructura està preparada.

També ha retret que s'enalteixi el bon funcionament de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) respecte a Rodalies: "Això és una simplificació que no és admissible, perquè la xarxa de Rodalies i la xarxa de FGC no tenen res a veure; FGC és una xarxa molt petitona, és una xarxa més de metro que de ferrocarril".

Ha assegurat que la millora de Rodalies s'anirà notant "a mesura que s'incorporin els nous trens i que es vagin enllestint les obres d'infraestructura", i sobre la data del traspàs anunciada per la Generalitat, ha opinat que és realista i probablement una mica ambiciosa, i ha afirmat que seran lleials amb els compromisos adquirits amb ERC sobre aquest aspecte, en les seves paraules.

GRATUÏTAT DELS ABONAMENTS

D'altra banda, preguntat per la continuïtat de la gratuïtat dels abonaments de Rodalies, ha recordat que va tenir "més a veure amb la situació econòmica, sobretot amb la inflació, que no pas amb una política de transport pura i dura", per la qual cosa ha defensat continuar aplicant ajuts però des del punt de vista de la promoció en l'ús del transport ferroviari.

"No passarem del gratis total a una situació de manca absoluta d'assistència als usuaris. Anirem a un model més just, en el qual els usuaris que fan servir més el transport públic seran els més beneficiats", ha explicat Puente.