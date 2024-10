Puente desvincula els talls de trens d'aquest diumenge a Madrid de la "manca d'inversió"

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha desvinculat els talls de Rodalies de Madrid i alta velocitat d'aquest diumenge amb la Comunitat Valenciana i Murcia de la suposada "manca d'inversió" de la xarxa ferroviària.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, després que aquest dilluns s'hagi reprès la normalitat en la circulació després d'haver-se vist afectades 13.700 persones per les cancel·lacions i modificacions de trens.

El ministre ja va apuntar aquest diumenge que s'investigaran les causes de l'accident ja que, en les seves paraules, no va ser gens normal: "És alguna cosa veritablement greu que un tren que va remolcant-se a tallers es desprengui com sembla que es va desprendre del tren que el remolcava i acabi contra una paret d'un túnel".