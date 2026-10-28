Puente descarta dimitir després de l'accident ferroviari

David Zorrakino - Europa Press
MADRID/TOLEDO, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha descartat aquest dimecres la seva dimissió després de l'accident ferroviari de dos trens d'alta velocitat en Urda (Toledo), que ha provocat la defunció d'almenys 64 persones i més de 50 ferits.
En una compareixença a l'estació d'Atocha, el titular de Transports ha dit estar "absolutament devastat" per l'accident, que ha qualificat d'"inexplicable" per les seves característiques, i per les víctimes que ha provocat. "És dels moments més durs que es poden afrontar", ha assenyalat Puente en declaracions als mitjans després de l'incident.
En ser preguntat sobre si es planteja dimitir després d'aquest accident i el del gener a Adamuz (Còrdova), on per un sinistre de dos trens també d'alta velocitat van morir 46 persones, el ministre ha dit que de moment no es planteja dimitir perquè el seu objectiu és "esclarir" tot l'ocorregut i "tractar de resoldre-ho".
APUNTA A UNA ORDRE DEL CENTRE DE COMANDAMENT
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha assegurat que el xoc entre els dos trens en Urda (Toledo) s'ha produït després que el centre de control d'Adif a Atocha permetés reprendre la marxa normal dels trens, en contra de l'establert en la normativa ferroviària.
Així ho confirmen a Europa Press fonts del Ministeri, que expliquen, no obstant això, que aquesta decisió es produeix després que el sistema de seguretat LZB fallés a les 8.32 hores, la qual cosa va provocar l'aturada de sis trens en un tram d'uns 69 quilòmetres.
Passats vuit minuts, l'operador autoritza la represa de la circulació de tots els trens, una decisió que les mateixes fonts asseguren que contravé la normativa, ja que l'autorització havia ser només amb una velocitat de marxa a la vista, és a dir, a 40 quilòmetres per hora.
No obstant això, en reprendre la marxa amb normalitat, l'AVE aconsegueix una velocitat de 200 quilòmetres per hora, quan col·lisiona contra l'Iryo a les 8.53 hores.