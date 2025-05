Puente denuncia la "impunitat" del jutge Peinado a l'interrogatori de Bolaños: Deixa la justícia "com un drap brut"

MADRID 10 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha denunciat la "impunitat" del jutge del cas Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, en interrogar com a testimoni al ministre de Justícia, Félix Bolaños, en la causa oberta a l'esposa del president del Govern central. En la seva opinió, les seves formes en preguntar deixen la justícia "com un drap brut".

"Això només es pot entendre des del més profund sentiment d'impunitat de l'instructor", ha denunciat Puente aquest dissabte amb un missatge a X.

Ho ha fet després de conèixer-se l'àudio de la declaració de Bolaños el passat 16 d'abril al palau de La Moncloa, on el jutge Peinado li va retreure la seva manera de contestar a les preguntes.

"Que l'Audiència Provincial de Madrid consenti això és alguna cosa que em té perplex. Deixaran la imatge de la justícia com un drap brut", ha afegit Puente.

Segons l'àudio, al qual va tenir accés Europa Press, el jutge va retreure al ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts que contestés amb "evasives" a les seves preguntes, advertint-li que es veuria "obligat" a acordar un acarament per contrastar les seves respostes.

L'instructor va alçar el to en diverses ocasions en considerar que el ministre de Justícia estava "contestant d'una manera que no és com s'admet un testimoni en seu judicial".

Per la seva banda, Bolaños va replicar: "Crec, senyoria, que no estic contestant amb evasives en cap cas", quan se li preguntava sobre el nomenament de Cristina Álvarez com a assessora de Begoña Gómez en qualitat de personal eventual de La Moncloa.