Puente demana votar el 29N per "aturar el feixisme" i evitar 4 anys de protestes al carrer

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha demanat als ciutadans que vagin a votar en les eleccions generals del pròxim 29 de novembre per "aturar el feixisme" i evitar estar 4 anys protestant al carrer.
Ho ha dit aquest dijous en una roda de premsa després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una trobada en la qual també han participat la consellera de Territori, Sílvia Paneque; el conseller delegat de Rodalies, Òscar Playà; el president de Renfe, Álvaro Fernández, i el president d'Adif, Luis Pedro Marco.
Puente ha dit que en les eleccions "hi ha una oportunitat per aturar el feixisme, que és el vot", i ha dit que és millor que qualsevol manifestació que es pugui fer.
"Ens evitarem estar 4 anys d'haver de sortir al carrer a protestar per les coses dolentes que passaran sens dubte si governen", ha dit, en referència al PP i Vox.
El ministre ha insistit que és "millor haver de sortir un dia que 4 anys" i votar en les eleccions.