Puente demana aprovar la llei d'amnistia per "estalviar feina a la justícia" i evitar judicis

ABRERA (BARCELONA), 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El Ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha demanat aprovar la llei d'amnistia per "estalviar feina a la justícia" i evitar procediments judicials que desemboquin en un indult.

Ho ha dit aquest divendres durant la inauguració del nou tram de la B-40 entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls (Barcelona), al costat del delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, entre d'altres.

Puente ha assenyalat que "no té sentit" obrir un procés judicial per acabar indultant i que, per això, en les seves paraules, la llei és la solució més necessària i útil.