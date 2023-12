Puente defensa que la resposta d'Israel a Hamas no pot "vulnerar la legalitat internacional"

BARCELONA, 1 des. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha defensat que la resposta d'Israel als atacs de Hamas no pot "vulnerar la legalitat internacional".

Ho ha dit aquest divendres en unes declaracions a la premsa durant la III Jornada de mobilitat sostenible organitzada al Palau Robert de Barcelona per 'Eldiario.es'.

Puente ha assegurat que Israel té "tot el dret a defensar-se contra les atrocitats de Hamas, d'aquesta banda terrorista", però que Espanya, com a país que ha patit terrorisme, sap que, en les seves paraules, no pot ser que es mati nens i civils per respondre a un atac d'aquest tipus.

"És veritat que és complexa la resposta, i és difícil, però per descomptat no ha de passar mai per l'assassinat indiscriminat de població civil", ha afegit.

El ministre ha assegurat que la posició del Govern central és "molt clara" i que no té la voluntat de tenir un conflicte diplomàtic amb Israel.