Puente defensa la reducció de la jornada laboral i que s'"aprofiti el màxim possible"

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha defensat aquest dimecres la reducció de la jornada laboral perquè el treballador tingui més temps per a la seva vida personal i que "la jornada s'aprofiti el màxim possible" i sigui més productiva.

Ho ha declarat després de visitar la restauració de les vidrieres i terrats de la catedral de Barcelona, amb la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà; el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i el secretari d'estat d'Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas.

"Som de desaprofitar moltes hores que no sempre són tan productives. Jo crec que això és en el que cal centrar-se, i que el treballador tingui temps per gaudir", ha defensat.

REPLICA A GARAMENDI

Preguntat per les declaracions del president de la CEOE, Antonio Garamendi, en les quals assegurava que la reducció de la jornada equival a donar 12 dies de vacances pagades, ha respost que "és un clàssic" aquest tipus de crítiques per part del sector econòmic.

"Cada vegada que hi ha un avenç en els drets dels treballadors, es digui pujada de salari o es digui reducció de la jornada, les oposicions sempre són les mateixes i els arguments sempre són desmentits amb fets", ha afegit.

MÉS TEMPS I OPORTUNITATS LABORALS

Puente ha recordat que amb la reforma laboral també es deia que generaria atur, i també amb la pujada del salari mínim interprofessional, però en tots dos casos "és clar que no ha estat així".

Pel ministre, la reducció de la jornada "l'única cosa que propiciarà és que hi hagi més disponibilitat de temps per al treballador", i també més oportunitats laborals per a altres persones.