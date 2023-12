Puente creu que Sánchez i Puigdemont es reuniran després d'aprovar l'amnistia

VALLADOLID, 18 des. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha considerat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, es reunirà amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont després d'aprovar-se la llei d'amnistia i ha confiat que "les aigües tornin a mare" dins el "marc constitucional i de l'ordenament jurídic".

Ho ha dit en el fòrum 'Conversaciones Políticas' del 'Diario de Valladolid' i 'El Mundo', en el qual ha dit que no sap quin és el pla del president del Govern central sobre aquesta trobada. "No hi estic en això", ha assegurat, no obstant això, ha indicat que suposa que la reunió es produirà un cop s'aprovi la llei d'amnistia.

En concret, Puente ha defensat que s'ha d'anar cap a un escenari de "normalització" i "convivència" a Catalunya i ha insistit sobre l'amnistia que el propòsit del Govern central és posar fi d'una vegada per sempre al "conflicte i tancar aquesta etapa" perquè les "aigües tornin a mare" dins el "marc constitucional i de l'ordenament jurídic".

En aquest sentit s'ha preguntat si és millor "continuar en la dinàmica de judicis i condemnes" o "asseure's en una taula" i "avançar, conviure i acordar", un punt en el qual ha defensat "l'encaix de diferents territoris, la convivència, la sensibilitat i el diàleg".

En aquest fòrum, el ministre s'ha referit al futur de l'executiu de Sánchez i ha augurat que acabarà la legislatura després de reconèixer que els governs de coalició no són fàcils en un país acostumat a governs monocolors.