Puente creu que Puigdemont no retirarà el seu suport a Sánchez

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha restat importància a l'advertiment aquest diumenge del candidat de Junts+, Carles Puigdemont, de retirar el seu suport al govern de Pedro Sánchez si el PSC impedeix un govern independentista.

"Jo tinc molts dubtes que això sigui així", ha indicat Puente en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press, després de posar en dubte que hi hagi un "escenari alternatiu millor"." Entenc que alguns es facin il·lusions, però sincerament no ho veig", ha resolt.

Puente ha fet aquestes declaracions l'endemà que Puigdemont va avisar que si el candidat del PSC a presidir el Govern, Salvador Illa, "fa un Collboni, ja sap quines són les conseqüències" per al govern Sánchez.

Al·ludia així a l'acord a l'Ajuntament de Barcelona del PSC, el PP i BComú que va permetre a Jaume Collboni (PSC) ser alcalde, després que Xavier Trias (Junts) va guanyar els comicis: "Ningú no entendria que això passés al Parlament de Catalunya.", va assenyalar Puigdemont.

En una entrevista a 'El Nacional' recollida per Europa Press, va afirmar que ningú no entendria que la seva formació continués fent costat "a una persona que no va guanyar les eleccions, el senyor Pedro Sánchez, i que és president gràcies als nostres vots", en cas que Illa optés per seguir els passos de Collboni.

Malgrat tot, Puente s'ha mostrat convençut que la legislatura podrà continuar endavant després de les eleccions catalanes del 12 de maig i que hi haurà pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2025.