Puente creu que una part important de les morts "eren evitables" durant la dana

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha opinat que "una part important de les morts eren evitables" durant el temporal de la dana si hi hagués hagut, en les seves paraules, una mica més de precaució, anticipació i prudència.

En una entrevista aquest diumenge a 'La Vanguardia', recollida per Europa Press, Puente ha afegit que reduir els danys materials era més complex perquè la dana va afectar el 40% del territori de la província de València: "No sé quina mena de planificació hidràulica s'hauria d'haver fet per evitar uns danys tan desmesurats".

Preguntat sobre per què el Govern central no va prendre el comandament de l'emergència, Puente ha reiterat que les competències són autonòmiques per una qüestió d'eficàcia, tot i que ha dit que hi va haver 48 hores "en les quals sorgeix el dubte, quan es veu que la Generalitat Valenciana emet senyals de desconcert".

"Hi ha molta gent a qui li agraden els gestos manu militari; el Govern central dona un cop de puny sobre la taula. Vam creure que, passades aquestes primeres hores, això seria contraproduent. Per què? Perquè l'administració que millor coneix el territori és l'autonòmica", ha remarcat.

Així mateix, ha advertit que la desinformació és un "nou colpisme" i un problema mundial que cal prendre seriosament perquè, en les seves paraules, el dany que fa a la democràcia és molt greu.

PRESSUPOSTOS I CORREDOR MEDITERRANI

Sobre les negociacions pressupostàries, ha subratllat que una part dels ajuts per a València no estan lligats als pressupostos generals de l'Estat (PGE), però ha considerat que és "molt pueril i irresponsable" abordar la reconstrucció de la dana sense relacionar-la amb els comptes públics.

Amb això, ha situat el corredor mediterrani com una infraestructura que pot impulsar la recuperació econòmica i social de València: "El corredor pot ser un mecanisme de reactivació econòmica i caldrà accelerar-ho", ha dit.

Preguntat sobre la possible ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, ha expressat la seva confiança en el president de la Generalitat, Salvador Illa, i ha reiterat, textualment, que està segur que s'arribarà a una solució per ampliar-lo.