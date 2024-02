Puente es creu el fiscal de l'AN que no veu terrorisme en el cas Tsunami: "Ell n'és l'especialista"

MADRID, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha donat més credibilitat a la tesi del fiscal de l'Audiència Nacional Miguel Ángel Carballo, que s'oposa a que Carles Puigdemont sigui investigat per presumpte terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic, que a la posició de la majoria de la junta de fiscals del Tribunal Suprem, que aposten per encausar l'expresident de la Generalitat.

"El més rellevant és que Carballo n'és l'especialista", ha volgut remarcar Puente, abans d'afegir que "el Tribunal Suprem i els fiscals del Suprem no són els que en saben de delictes de terrorisme", que on es tramiten és a l'Audiència Nacional.

En unes declaracions aquest dijous a Antena 3, recollides per Europa Press, el ministre socialista ha insistit diverses vegades que Carballo és el fiscal especialista en terrorisme i ha destacat que pertany a l'Associació de Fiscals, la majoritària de caire conservador, per la qual cosa "no és sospitós precisament de ser un roig perillós".

Puente ha recordat que el fiscal de l'AN va traslladar al jutge que instrueix el cas Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, un informe "prolix, llarg, contundent" en el qual no aprecia terrorisme en les protestes contra la sentència del procés, sinó desordres públics agreujats, i tampoc indicis per procedir contra Puigdemont.

Sobre la discrepància entre els fiscals del Suprem, el ministre ha incidit que qui fixarà el posicionament a favor o en contra d'investigar Puigdemont és la tinent fiscal María Ángeles Sánchez-Conde, perquè així ho estableix l'Estatut Fiscal.

També ha incidit que la Fiscalia fixa el seu posicionament de manera jeràrquica, és a dir, que "no ha de decidir necessàriament en funció de les majories que es conformen en la junta de fiscals, sinó conformeme a dret".