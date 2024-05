Puente avisa que el Govern central farà "el que estigui a la seves mans" perquè l'OPA del BBVA al Sabadell no prosperi

ALACANT, 10 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha advertit que el Govern central farà "el que estigui a les seves mans" perquè l'OPA hostil presentada pel BBVA a Banc Sabadell no tiri endavant, ja que l'executiu "no és partidari" d'aquesta operació.

Així s'ha expressat aquest divendres el ministre en unes declaracions a Alacant, abans de mantenir una reunió amb l'alcalde de la ciutat, Luis Barcala, en ser preguntat per l'OPA hostil del BBVA al Sabadell.

Puente s'ha remès a les manifestacions del ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, i ha sostingut que la posició del Govern central és "clara". "No veiem necessària ni útil aquesta operació, i creiem que no contribueix a millorar la situació del mercat bancari a Espanya, que és molt important, perquè afecta qüestions que són centrals en la vida de les persones".

"Per tant, la posició del Govern espanyol és que no és partidari d'aquesta OPA i farà el que calgui perquè no es faci", ha resolt Puente.