Puente avança la seva dimissió després de la tragèdia d'Urda: "És una decisió d'empatia amb les víctimes"

Diego Radamés - Europa Press
MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha anunciat aquest dimarts en la Diputació Permanent la seva dimissió, una decisió que va prendre després de la tragèdia ferroviària d'Urda (Toledo) en la qual almenys 69 persones van morir.
"Un ministre de transports d'un país com Espanya no pot continuar en el seu càrrec amb dos accidents d'aquesta gravetat en menys d'un any. Per molt diferents que siguin, i tingui o no responsabilitat directa en ells, és una qüestió de dignitat política, de coherència i d'empatia amb les víctimes", ha dit durant la seva compareixença en la Diputació Permanent.
Durant la seva compareixença en la Diputació Permanent per l'accident ocorregut dimecres passat, tant l'oposició com els socis parlamentaris habituals del Govern, amb l'excepció d'EH Bildu, han demanat la dimissió del titular de Transports per la tragèdia, que és la segona en l'alta velocitat aquest any després de l'esdevingut en Adamuz (Còrdova) al gener.