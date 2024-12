Puente assegura que dos contractes presentats per Aldama no es van adjudicar i només un va ser amb Ábalos com a ministre

MADRID 7 des. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha afirmat que dels set contractes que el comisionista del cas Koldo, Víctor de Aldama, va lliurar aquest dimecres al Tribunal Suprem per defensar la seva versió, dos no es van licitar i només un va ser amb José Luis Ábalos com a ministre, però "no s'ha observat res irregular a l'expedient de contractació".

Puente analitza en un fil d'X els set contractes sobre adjudicacions de carreteres que l'empresari va lliurar al jutge com a exemples de cobrament de comissions per part d'Ábalos.

"Aquests són els documents que han transcendit a través dels mitjans, del que Víctor de Aldama ha presentat al Jutjat com a acreditatius de contractacions que s'atorgaven arbitràriament a la direcció general de carreteres a empreses que després pagaven comissions a canvi d'aquestes adjudicacions. Són set obres. Les analitzarem una per una per veure quin aire de veracitat té aquesta informació", començava el ministre de Transports en el seu fil.

Puente analitza document per document i conclou que "dues de les set obres es corresponen amb un període anterior a José Luis Abalos. Dos es corresponen amb un període posterior a José Luis Abalos com a ministre. Dos mai es van arribar a licitar. Només una de les set es correspon amb el període de José Luis Ábalos, però no s'ha observat res irregular en l'expedient de contractació", afirma Puente.

El ministre explica que aquesta anàlisi abasta exclusivament el que ha transcendit a través dels mitjans. "Hem de continuar analitzant i aprofundir a partir de la documentació judicial", subratlla.

No obstant això considera "cridaner" que el que De Aldama ha triat per destacar en el seu escrit "quedi desacreditat de manera tan clara i immediata".

"El que l'investigat aporta en seu judicial és l'annex d'inversions del pressupost general de l'Estat. Com a prova manca del més mínim valor, doncs en aquest annex apareixen obres iniciades abans de l'arribada al govern del PSOE, obres que ni tan sols es van licitar sent Ábalos ministre i d'altres que ni tan sols s'han arribat a licitar", conclou.