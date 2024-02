Puente anuncia un acord amb el Govern per a la B-40 entre Sabadell i Terrassa (Barcelona)

Inaugura el tram entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls (Barcelona)

ABRERA (BARCELONA), 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El Ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha anunciat un acord amb el Govern per a la construcció de la B-40 entre Sabadell i Terrassa (Barcelona).

Ho ha dit aquest divendres durant la inauguració del nou tram de la via entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls (Barcelona), al costat del delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, entre d'altres.

Puente ha explicat que després de l'acord pot començar la tramitació del conveni, tot i que ha evitat donar un termini perquè l'obra sigui una realitat.

Ha assegurat que el conveni contempla les mateixes condicions que el protocol signat a l'estiu, pel qual el Govern central es farà càrrec dels 200 milions d'euros d'inversió necessària i la Generalitat redactarà els estudis i projectes corresponents.

El ministre ha assenyalat que la via serà de titularitat estatal, per la qual cosa l'aprovació definitiva dels projectes "recaurà en el Ministeri" i que, quan estigui construïda, es parlarà si en convé o no la cessió a la Generalitat.

Preguntat pel tram fins a Granollers (Barcelona), Puente ha dit que no està contemplat en aquest acord i que "hi ha trams amb més i menys consens".

Sobre la capacitat que haurà de tenir la via, ha dit que serà el Ministeri qui doni el vistiplau al projecte i que la B-40 "requereix una capacitat que no donaria una ronda urbana" i que no serà una infraestructura de caràcter urbà.

TRAM INAUGURAT

Puente ha inaugurat aquest divendres el nou tram de la B-40 entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls, un tram de 6,2 quilòmetres les obres del qual van començar el 2009 i que ha patit diversos retards.

Els treballs es van aturar entre el 2010 i 2015, i el cost final ha estat de 293 milions d'euros, incloses les expropiacions i altres despeses.

Puente ha explicat que es calcula que 43.000 vehicles faran servir aquest nou tram cada dia, dels quals el 20% seran pesats, cosa que permetrà "alleugerir" el trànsit de l'AP-7.

Les estimacions són que permetrà reduir les emissions de diòxid de carboni de 28.000 tones "només el primer any", per la qual cosa Puente ha reclamat que es tinguin en compte totes les variables a l'hora de calcular l'impacte d'una nova infraestructura.