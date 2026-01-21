Puente afirma que el mur va caure "al pas del tren" de l'R4 i que Carreteres afrontarà la reparació

Gustavo Valiente - Europa Press
BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha afirmat que el mur amb el qual va xocar el tren de l'R4 de Rodalies a Gelida (Barcelona) va caure "al pas del tren" i ha anunciat que la Xarxa de Carreteres de l'Estat afrontarà la reparació immediata del mateix.
"La sensació que tenim és que el mur en part cau davant de la cabina del maquinista i en part sobre ella. És a dir, realment el mur cau al pas del tren, per tant, el marge de maniobra que tenia el maquinista era nul", ha explicat en una roda de premsa per donar detalls sobre l'accident del passat diumenge a Adamuz (Còrdova).
També ha assenyalat que dins la "terrible mala sort" que el mur caigués just quan passava un tren, si aquest hagués estat circulant a la velocitat que permet la via en circumstàncies normals les conseqüències haguessin estat pitjors.
"Si haguéssim anat a la velocitat que permet la via en circumstàncies normals, de 140 km/h en aquest tram, les conseqüències encara haguessin estat encara més tràgiques. Així que dins la terrible mala sort en la qual portem ficats aquests dies, doncs ahir, almenys alguna cosa, vam tenir una mínima fortuna", ha indicat Puente.
Respecte a la reparació del mur i de les possibles afectacions a l'AP-7, el Govern assumirà la "reparació immediata de la infraestructura" i posteriorment es veurà i discutirà de qui és la titularitat de cadascuna de les parts.