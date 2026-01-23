Puente afirma que el mur de l'AP-7 a Gelida (Barcelona) va passar l'última inspecció el febrer del 2025

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha assegurat que el mur de contenció de l'autopista AP-7 que es va esfondrar i va provocar el xoc d'un tren de Rodalies a Gelida (Barcelona) va passar l'última inspecció "de nivell superior" el febrer del 2025.
Ho ha dit en una roda de premsa aquest divendres per explicar l'accident de diumenge passat a Adamuz (Còrdova), en el qual ha apuntat no es va detectar cap "infecció o afecció significativa que denoti cap risc".
Ha afegit que la Direcció General de Carreteres també havia fet dues inspeccions bàsiques el maig del 2023 i l'agost del 2024.