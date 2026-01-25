Publicat 25/01/2026 13:46

Puente afirma que han conclòs les obres de reposició d'un talús en la R1 de Rodalies

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, atén als mitjans en una roda de premsa, a la seu del Ministeri de Transports, a 23 de gener de 2026, a Madrid (Espanya)
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha informat que han conclòs les obres de reposició d'un talús afectat pel temporal a l'R1 de Rodalies, la línia que fa el recorregut entre Molins de Rei (Barcelona) i Maçanet-Massanes (Girona).

En un apunt a X recollit per Europa Press aquest diumenge, el ministre ha dit que "la infraestructura està llista de nou", després que el talús es veiés afectat pel temporal.

La circulació de trens de Rodalies i Mitja Distància segueix suspesa aquest diumenge a Catalunya, després de la petició del Govern aquest dissabte a les operadores Renfe i Adif de aturar el servei.

