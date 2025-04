Puente acusa Junts d'"aixecar la camisa" als catalans prometent-los que Rodalies estarà més ben gestionada

MADRID 8 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha assegurat que Junts està aixecant la camisa als catalans en assegurar-los que Rodalies estarà més ben gestionada en funció de si qui ho fa "és català o extremeny".

En el ple del Senat d'aquest dimarts, el ministre ha incidit que els trens de Rodalies van rebre l'any passat un rècord d'inversions de 607 milions d'euros, la qual cosa suposa el 30% de tota la inversió en la xarxa convencional a tot Espanya.

"Si no renovem els trens, si no renovem la infraestructura i no millorem la metodologia, el traspàs de Rodalies a la Generalitat no servirà de res. I això és el que estem fent abans d'aquest traspàs", ha defensat Puente, en assegurar que el problema "no és de manca d'inversions".

El ministre ha respost així al senador de Junts Eduard Pujol, qui ha dit que els trens a Catalunya "no van ni per casualitat", raó per la qual ha demanat que s'assumeixin responsabilitats polítiques.

Pujol ha suggerit que el Govern central està fent servir els sindicats "per pressionar Catalunya", després dels acords que asseguren que qualsevol empresa catalana nova per gestionar Rodalies quedarà sota el paraigua de Renfe.

"No volem més Renfe. A veure si els queda clar. Ni empresa filial, ni invents del TBO. Oblidin-se dels pactes i que Catalunya gestioni Rodalies amb la netedat i l'èxit de Ferrocarrils de la Generalitat", ha afegit.