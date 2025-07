Publiquen les bases per recuperar el cultiu de llenyosos afectats per la sequera

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha publicat les bases reguladores dels ajuts per recuperar cultius llenyosos afectats per la sequera i de subvencions de baix import compatibles amb el mercat europeu --conegudes com 'minimis'-- per sequera i altres adversitats.

En un comunicat aquest dijous, el departament ha explicat que les línies d'ajuda preveuen fins al 100% de subvenció per a les inversions en replantació i arrencament de cultius llenyosos.

L'objectiu de la línia és recuperar cultius llenyosos de petites i mitjanes explotacions agràries catalanes que han patit una pèrdua de més del 30% de la producció en cultius per la sequera.

Els beneficiaris hauran de tenir la consideració de petites i mitjanes explotacions i demostrar la reducció "significativa" de la producció respecte a la mitjana dels darrers cinc anys.

D'altra banda, els ajuts de 'minimis' es destinaran a joves pagesos, agricultors professionals o empreses agràries prioritàries afectades per la sequera o per altres adversitats climàtiques entre 2023 i 2024.