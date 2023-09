El PSOE veu Puigdemont en posició "de màxims" amb l'amnistia i admet converses discretes

MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El PSOE considera que les condicions per a una investidura del president del Govern central en funcions Pedro Sánchez, expressades per l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont (Junts), i que passen per una amnistia per als implicats en el 'procés' és una posició "de màxims" tot i que des de la direcció del partit admeten "converses discretes" amb aquests partits.

Així ho ha afirmat la ministra d'Hisenda en funcions i sotssecretària general del PSOE, María Jesús Montero, en una roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit al carrer Ferraz, després de la reunió de la Comissió Executiva Federal.

Al seu parer, les condicions traslladades per l'expresident Puigdemont, que va reclamar una amnistia com a condició per a una investidura, són "de màxims" i es troben "en les antípodes" del que pensa el PSOE.

En els mateixos termes s'ha referit a les declaracions de l'actual president català, Pere Aragonès, que va dir que l'amnistia no era suficient i va subratllar la necessitat de dur a terme un referèndum d'independència.

A més, ha indicat que aquestes posicions de l'independentisme --els vots del qual són imprescindibles per fer Sánchez president-- no poden sorprendre ningú perquè són les mateixes que han estat expressant en el passat, tot i que s'ha mostrat convençuda que hi ha "espai per al diàleg dins dels límits constitucionals".

En aquest sentit, fonts de la direcció socialista afegeixen que tant les paraules d'Aragonès com les de Puigdemont s'han d'entendre en el context de la Diada i forma part de la seva litúrgia i la seva parafernàlia.

A més, la 'número dos' del PSOE ha assenyalat que el PSOE "continuarà amb les seves converses discretes" i quan tingui resultats per a la investidura els comunicarà. En tot cas, ha assenyalat que per "higiene democràtica" ara és el torn del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè intenti sumar una majoria, si bé ha posat l'accent en què a dia d'avui compta amb els mateixos 172 suports que la nit electoral del 23-J.