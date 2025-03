El PSOE veu el PP "desorientat" i creu que, malgrat les crítiques a la quitació de deute, "al final hi ficaran la mà"

MURCIA 1 març (EUROPA PRESS) -

El secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, creu que el PP està "perdut, desorientat", que l'única estratègia que està seguint amb la proposta de condonació de deute a les autonomies és la de "fer soroll", però que, malgrat les crítiques a la mesura, "al final hi ficaran la mà".

Durant la seva intervenció en la inauguració aquest dissabte del XVII Congrés Regional del PSOE de Múrcia, Cerdán ha afirmat que el PSOE i el Govern central "saben on van", mentre que el PP està "perdut, desorientat amb un líder nacional [Alberto Núñez Feijóo] i uns líders territorials que continuen sense saber com fer front a aquesta ultradreta més ultra" que "els devora" i "va en contra dels interessos del seu país".

"Vox ataca i es doblega a les oligarquies i poderosos i, mentrestant, Feijóo i els seus, com López Miras [popular i president de la Regió de Múrcia], es limiten a sostenir-los el braç en alt", ha asseverat Cerdán abans de qualificar Feijóo com un "líder vacil·lant". "Què esperarem d'aquest Partit Popular? Els alemanys tenen un referent que és Merkel, aquí en tenen un altre que és Aznar", ha criticat.

Cerdán ha afirmat que l'única estratègia que està seguint el PP és la de "fer soroll", com estaria passant amb la proposta de condonació de deute a les comunitats autònomes que ha pactat el Govern central amb ERC, i que el PP ha rebutjat.

Dimecres passat es va celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) en què la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va aprovar una proposta per condonar 83.000 milions d'euros a les comunitats autònoma, malgrat que els consellers d'Hisenda de les comunitats governades pel PP deixessin la taula de negociació al·legant que era un acord bilateral amb una formació independentista.

La proposta, no obstant això, s'haurà de sotmetre a aprovació del Congrés i del Senat; en aquesta última cambra, el PP compta amb majoria absoluta i podria dilatar la tramitació.

Avui, Cerdán ha acusat els líders territorials del PP de "seguir les directrius de Feijóo", tot i que creu que "el 'postureo' no durarà". "Han tirat la pedra tots els del PP, tots, però estic segur que després hi ficaran la mà. Estem acostumats al soroll, que és el que els agrada fer", ha sostingut.

Davant del PSOE murcià, ha enviat un missatge al president de la regió, Fernando López Miras, a qui ha recordat que la condonació prevista per a Múrcia són 3.318 milions d'euros. "Diu que és poc, però són més que els 978 milions d'euros que ell mateix demanava fa només uns mesos. Un cop més anteposa els interessos de Feijóo als interessos de la seva regió", ha incidit el socialista.

"Ni tot el soroll del món, ni tot el fang del món poden tapar el que avui és Espanya, que és el motor econòmic d'Europa", ha prosseguit, al mateix temps que ha afirmat que Espanya continuarà apujant el salari mínim interprofessional revaloritzant les pensions i fent front al "populisme fiscal" del PP.

"Si volem que la classe treballadora visqui millor, cal lluitar perquè s'apugin els salaris, no perquè s'abaixin els impostos. Cal lluitar per millors salaris", ha postil·lat.

LA POLÍTICA DE L'AIGUA DEL PP: "MENTIR UNA VEGADA I UNA ALTRA"

Cerdán, que ha mostrat "tot el suport" de l'executiva federal al nou secretari general dels socialistes murcians, Francisco Lucas, s'ha referit també a la política de l'aigua del PP a Múrcia, que "és mentir una vegada i una altra". "El Partit Popular menteix als agricultors, els abandona a la seva sort, dient que volem tancar el transvasament del Tajo Segura. És una mentida més de la llarga història de mentides del Partit Popular".

"El nostre full de ruta amb l'aigua és clara. Garantir aigua per tots i aigua per sempre. I això es fa reforçant la producció d'aigua de salada, millorant l'eficiència i depuració dels regadius, modernitzant els regadius, l'ús dels recursos propis, per això s'han destinat, ni més ni menys, una inversió històrica a la Conca del Segura, més de 3.000 milions d'euros per aquest govern", ha conclòs sobre aquesta qüestió.