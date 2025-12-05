El PSOE suspèn de militància el secretari general de Torremolinos i li obre un expedient disciplinari

PSOE EN LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Arxiu
MÀLAGA 5 des. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha acordat obrir un expedient disciplinari a Antonio Navarro, secretari general dels socialistes de Torremolinos (Màlaga), qui suspèn cautelarment de militància després de la denúncia d'una militant d'aquesta localitat per presumpte assetjament sexual presentada davant el propi partit i la Fiscalia de Violència sobre la Dona, que ha obert diligències preprocessals.
Així consta en la resolució de la Comissió Executiva Federal, a la qual ha tingut accés Europa Press, que es dicta després de sol·licitar a la Secretaria d'Organització Provincial del PSOE de Màlaga aquesta suspensió cautelar de militància en tenir constància de l'obertura de les referides diligències preprocessals.
El document precisa que de l'anàlisi de la informació recollida per la Comissió Executiva Federal, "sense perjudici d'altres fets que podrien aparèixer", es desprèn que presumptament podria haver incorregut en el que estableixen dos articles de l'Estatut Federal, qualificats com falta greu i com falta molt greu per suposada "mala conducta cívica o ètica".
La denúncia de la militant davant la Fiscalia --el novembre d'aquest any-- assenyalava que l'últim trimestre del 2021 va començar a rebre "missatges de contingut sexual, insinuacions i proposicions no desitjades ni consentides" que li van generar "un ambient intimidatori, degradant i humiliant". Uns missatges enviats en l'entorn laboral i "també en horari nocturn i fora de l'àmbit laboral". La dona havia denunciat aquests fets a nivell intern dins el partit al juny i a l'octubre.