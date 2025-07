El PSOE i Sumar es reuniran dimecres per reimpulsar la legislatura

MADRID 1 jul. (EUROPA PRESS) -

Sumar i el PSOE es reuniran dimecres en el si de la comissió de seguiment del pacte de coalició, trobada que el soci minoritari de la coalició va sol·licitar arran de la crisi generada pel cas de presumpta corrupció de l'exnúmero tres dels socialistes Santos Cerdán.

La reunió, segons ha explicat Sumar, tindrà lloc al Congrés. En principi, les delegacions de les dues formacions estaran encapçalades per la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, i el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.

No està previst que hi participin el president del Govern central, Pedro Sánchez, ni la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, que ja van mantenir una trobada al palau de La Moncloa a mitjans de juny, quan va transcendir l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil contra Cerdán i dins la ronda que va protagonitzar el cap de l'executiu amb els socis que van fer costat a la investidura.

Aquesta trobada entre les dues ales de l'executiu espanyol es produirà abans del Comitè Federal del PSOE, que presidirà Sánchez aquest dissabte, i una setmana abans de la compareixença del president al Congrés.

Sumar ha exigit des que va esclatar el cas Cerdán un reinici de la legislatura amb l'impuls de mesures de regeneració i complir les principals mesures de l'agenda social, en considerar que la resposta del president des del començament d'aquest escàndol ha estat insuficient.

PROPOSTES DE SUMAR

La intenció del soci minoritari és aplicar un "gir de 180 graus" perquè el PSOE restableixi la confiança amb Sumar, que tal com va indicar el partit va quedar trencada després de la presumpta implicació de Cerdán, que dilluns va ingressar en presó preventiva, en la trama Koldo.

Per exemple, en el pla social Sumar demana desplegar actuacions que, segons indica, l'ala socialista bloquejava com la posada en marxa d'una prestació per criança, millorar el finançament de la dependència, activar permisos retribuïts per cures, aplicar iniciatives per millorar l'accés a l'habitatge i desplegar més avenços en drets laborals, entre d'altres.

A part, Sumar ha anat recollint propostes per a l'apartat de regeneració democràtica. Per exemple, insten a aprovar una agència estatal de prevenció contra la corrupció, limitar els aforaments, elevar les penes de delictes relacionats amb la corrupció o prohibir que empreses condemnades per corrupció puguin aspirar a adjudicacions de l'administració pública.

El criteri del soci minoritari de la coalició és que aquesta crisi ha de servir per accelerar els principals punts del programa del Govern central i donar un missatge clar de lluita contra la corrupció, per així reanimar les bases progressistes després de l'impacte del cas Cerdán.