PSOE i Sumar impedeixen que es votin les esmenes que insten a convocar eleccions

MADRID 16 juny (EUROPA PRESS) -
El PSOE i Sumar han unit aquest dimarts els seus vots a la Mesa del Congrés per impedir que en el ple de dijous es votin les esmenes del PP i Junts per instar el president del Govern central, Pedro Sánchez, a posar fi a la legislatura i convocar eleccions.
Així, les dues esmenes, registrades aquest dimarts per afegir un cinquè punt a una iniciativa del Grup Popular, tenien com a objectiu instar Sánchez a avançar les eleccions generals.
En concret, la de Junts pretenia instar el president a "proposar la dissolució de les Corts i convocar eleccions generals, de conformitat amb la prerrogativa que li confereix la legislació vigent, atenent el caràcter polític, sense vinculació jurídica, d'aquesta iniciativa".
Abans de la reunió de la Mesa per analitzar les esmenes, el portaveu socialista, Patxi López, ja ha avançat l'oposició del PSOE a que es votin les esmenes en al·legar que la convocatòria d'eleccions és decisió exclusiva del president i que, per tant, no s'havia de votar en el ple.
"Al Congrés no li correspon votar això. Convocar eleccions és prerrogativa del president i li correspon a ell en exclusiva decidir quan es convoquen. És a dir, ni Junts, ni el PP, ni el Congrés poden adoptar aquesta decisió", ha afirmat López.