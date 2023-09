PSOE, Sumar, ERC, Bildu i PNB registren la reforma per utilitzar les llengües cooficials al Congrés

MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -

El PSOE, Sumar, els independentistes d'ERC i Bildu i els nacionalistes del PNB i BNG han registrat aquest dimecres una proposició de llei de reforma del Reglament del Congrés per poder utilitzar les llengües cooficials en tots els debats i en la presentació d'iniciatives.

La proposta, recollida per Europa Press, permetrà fer servir el català, el gallec i el basc en tots els debats des de la mateixa entrada en vigor de la reforma reglamentària, mentre que per als textos escrits s'estableix un període transitori de sis mesos.

La idea d'aquests partits és que la reforma s'aprovi en dues setmanes perquè ja es pugui aplicar en el debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, previst per als pròxims 26 i 27 de setembre.

El pla és que la proposició de llei sigui admesa per la Mesa del Congrés en la reunió de dimarts i es tramiti pel procediment d'urgència, la qual cosa suposa escurçar els terminis parlamentaris a la meitat.

Amb majoria absoluta a la Mesa del Congrés, el PSOE i Sumar portarien aquest text al ple la setmana del 19 al 21 de setembre per aprovar-lo en lectura única, és a dir, sense passar per la Comissió de Reglament, que encara no està constituïda. Es justifiquen equiparant aquest text amb les reformes reglamentàries que, a l'inici de cada legislatura, només canvien la denominació de les comissions parlamentàries.