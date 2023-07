PSOE i Sumar defensen la seva gestió econòmica, però PP, ERC, PNB i Bildu diuen que les dades macro no arriben a la gent

Patxi Lopez acusa PP i Vox de formar una "aliança d'ultradreta"



MADRID, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE i Sumen han aprofitat aquest dijous el 'debat a 7' de RTVE per posar en valor la seva política econòmica, una gestió reconeguda pels representants d'ERC, PNB i Bildu, però que han avisat que les bones dades macro no s'han vist reflectides en les finances de les famílies, els salaris de les quals no han pujat mentre sí ho han fet els preus. Per la seva banda, PP i Vox han qüestionat la gestió econòmica del Govern central, assegurant que Espanya està a la cua en molts aspectes.

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, i la representant d'En Comú, una de les formacions que formen part de Sumar, Aina Vidal, han tret pit de les polítiques que ha engegat el govern de coalició en aquesta matèria.

Mentre López les contraposava a les quals, segons el seu pronòstic, desplegarà "l'aliança d'ultradreta" que formaran el PP i Vox per arribar al Govern, Vidal aprofitava cadascuna de les seves intervencions per desgranar algunes de les proposta de la seva formació i deixar clar que la pujada de l'edat de jubilació fins als 70 anys serà una "línia vermella" pels de Yolanda Díaz.

La portaveu i secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha posat l'accent que "l'economia real està ara pitjor que fa cinc anys" per la pujada de preus, de les hipoteques i dels lloguers. "Ens estan venent que Espanya va com una moto, però el que va com una moto és la recaptació i el deute públic", ha denunciat.

"Molt relat però poca dada", ha dit el portaveu de Vox, Iván Espinosa dels Monteros, qui ha retret als altres participants els seus pocs coneixements d'economia i ha sentenciat que tots els indicadors econòmics "han anat pitjor" amb Pedro Sánchez.

El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, i el de Bildu, Oskar Matute, han insistit en l'augment dels beneficis de les grans empreses i han demanat fer permanent l'impost a la grans fortunes, una idea avalada també per Aina Vidal.

(SEGUIRÀ AMPLIACIÓ)