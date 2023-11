El PSOE sosté, sobre un possible referèndum a Catalunya, que no promourà iniciatives que divideixin

MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Hisenda en funcions i sots-secretària general del PSOE, María Jesús Montero, ha afirmat, sobre la hipotètica celebració d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, que el PSOE no promourà cap iniciativa política que "aprofundeixi en el desacord i en la divisió".

En una entrevista a Telecinco, recollida per Europa Press, ha assenyalat que la posició del PSOE sobre aquest assumpte és coneguda. Per contra defensa que els socialistes han emprès una ruta per tornar a les institucions "el que no n'hauria d'haver sortit mai", segons ha apuntat.

Sobre si aquesta legislatura hi haurà o no un referèndum d'independència a Catalunya, ha insistit que el PSOE pensa el mateix que sempre: "Que no", i així ha quedat traslladat en els acords signats amb els partits independentistes per a la investidura de Pedro Sánchez.

No obstant això, a continuació ha deixat clar que la Constitució espanyola no és militant i per tant cada partit aspira "legítimament" al que els seus votants demanen.

En tot cas, ha reiterat que el PSOE "és la frontissa d'aquest acord" i el partit que "es fa càrrec de la situació del país" perquè sempre ha tingut molt clar el model territorial que projecta "d'acceptació del diferent, del plural, del divers, que és on volem caminar".