PSOE sol·licita a la JEC que revisi els vots nuls a Madrid després de rebutjar la petició la Junta Electoral Provincial

MADRID, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha sol·licitat a la Junta Electoral Central (JEC) que revisi els més de 30.000 vots nuls acumulats a Madrid de les eleccions generals del 23 de juliol després de perdre un escó a favor del Partit Popular, després que la Junta Electoral Provincial de Madrid hagi desestimat aquesta petició, segons han informat fonts socialistes.

Precisament aquest diumenge la Junta Electoral Provincial ha rebutjat la petició dels socialistes sostenint que "no hi ha raó sobre possibles irregularitats en el vot nul" que exigeixin de la Junta la revisió extraordinària sol·licitada pel PSOE "únicament l'especulació (infundada, segons totes les valoracions estadístiques que se'ns han ofert pel Delegat Provincial del Cens, membre de la Junta i de la Taula)", recull el document consultat per Europa Press.

Amb tot això, la Junta Electoral Provincial ha desestimat la sol·licitud de revisió de tot el vot nul de la Comunitat de Madrid formulada pel PSOE, "sense perjudici de procedir a revisar les incidències que procedeixin", per la qual cosa els socialistes han remès aquesta mateixa petició a la Junta Electoral Central.

Les dades provisionals, després de concloure l'escrutini del voto CERA, donen un resultat d'un 41,09 per cent de vot al PP (1.463.112 vots) i del 28,21 per cent al PSOE (1.004.567 vots), atorgant 16 escons al primer i 10 al segon.

Madrid ha estat l'única circumscripció en la qual hi ha hagut un canvi de color pel vot exterior. Aquest gir té implicacions en la política de pactes, ja que el president del Govern i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, ja no podrà aconseguir ser investit amb l'abstenció de Junts, sinó que ara els de el partit de Carles Puigdemont hauran de donar el seu 'sí'.