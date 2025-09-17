El PSOE es reunirà amb Junts per abordar la seva relació i les negociacions pendents

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El PSOE es reunirà amb Junts entre aquest dijous i divendres per abordar la seva relació i per tractar les negociacions que tenen pendents, en tots dos casos, tant al Congrés com al Parlament.
Ho han confirmat a Europa Press fonts coneixedores després que aquest dilluns els de Carles Puigdemont advertissin als socialistes que "passaran coses" si no alineen els seus discursos a Catalunya, Madrid i Suïssa.
La reunió es produirà poc abans del debat al Congrés sobre el traspàs de les competències en immigració a Catalunya, que se celebrarà el dimarts vinent, i en plena discussió sobre l'oficialitat del català a Europa, entre altres qüestions.