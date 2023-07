El PSOE respon a Puigdemont sobre l'indult que li van oferir: "La seva credibilitat se'n va anar amb ell al maleter"

MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE resta credibilitat a l'expresident de la Generalitat i eurodiputat, Carles Puigdemont, qui aquest dijous ha afirmat que membres del partit del Govern central li van oferir un indult si prèviament s'entregava i passava un temps a la presó, segons indiquen fonts de Ferraz.

En aquest sentit, assenyalen que la credibilitat de Puigdemont "se'n va anar amb ell al maleter", en referència a la sortida a Brussel·les que el líder independentista va protagonitzar setmanes després de la celebració de l'1-O.

Va ser el 30 de setembre del 2017 quan Puigdemont va posar rumb a Brussel·les en un viatge clandestí en el qual va comptar amb l'ajuda de diverses persones, entre elles alguns membres dels Mossos d'Esquadra. Aquell mateix dia, la Fiscalia General de l'Estat es va querellar contra ell i el seu govern per rebel·lió, sedició i malversació.

D'aquesta manera, el PSOE surt al pas de les declaracions de l'expresident, que ha afirmat que membres del PSOE el van visitar abans, durant i després dels indults als condemnats per l'1-O i li van plantejar "solucions felices" a la seva situació, cosa que va rebutjar i continuaria rebutjant avui. Així, preguntat per si li van oferir que s'entregués per ser indultat després d'un temps a la presó, ha dit que "sí".