El PSOE respon Junqueras que el partit "està centrat a complir els seus acords"

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu
Afirma que "val la pena defensar aquest govern" amb 52 lleis aprovades amb els seus socis
LLEIDA, 27 des. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha respost al líder d'ERC, Oriol Junqueras, que el seu partit "està centrat a complir els seus acords", després que el republicà demani reiteradament recaptar l'IRPF a Catalunya com a condició per negociar els Pressupostos de Govern espanyol i Generalitat.
"Alguns s'han complert perquè la dinàmica és més fàcil de poder-los escometre, i els altres estan sobre la taula i s'estan tancant els diferents acords, entre ells el del finançament per a Catalunya", ha afegit en roda de premsa a Lleida.
"El Partit Socialista farà tot el possible per dur a terme els acords que hem tingut amb els diferents grups", ha insistit.
"HI HA EL COMPROMÍS"
Mínguez també ha dit que, després de dos anys de Govern central i un de Generalitat socialistes, segueixen treballant en els acords: "Hi ha el compromís i sempre ho hem dit així".
"Val la pena defensar aquest govern de l'Estat, que portem 52 lleis aprovades amb tots els grups que van donar suport a la investidura", ha al·legat, i ha afegit que les 52 milloren les condicions dels ciutadans.
"Per tant, jo crec que és important complir els nostres acords perquè amb els nostres acords millorarem la vida de la gent", ha dit.