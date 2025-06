El PSOE remarca que l'entrada de l'UCO a Ferraz va ser un "requisit d'informació" i no un escorcoll

Mínguez descarta que el PSOE hagi rebut finançament il·legal i emmarca la reunió entre Sánchez i Illa en la normalitat

MADRID, 22 juny (EUROPA PRESS) -

Montse Mínguez, una de les responsables interines de la secretaria d'organització del PSOE i diputada al Congrés, ha assenyalat aquest dissabte que l'entrada de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a la seu del partit a Ferraz d'aquesta setmana se situa en el marc d'un "requisit d'informació" i no un escorcoll.

Així ho ha indicat en una entrevista a TVE recollida per Europa Press en relació amb el cas d'adjudicacions falsejades i que afecta Santos Cerdán, José Luis Ábalos i Koldo García: "Va ser un requisit d'informació, concretament el correu del senyor Santos Cerdán [...]. Ens han demanat el correu electrònic i és tot el que els hem facilitat", ha indicat la dirigent socialista per reconèixer que la situació ha deixat una fotografia que no els hagués agradat mai que passés.

"Es tracta d'un requisit d'informació, no estem parlant d'un registre", ha postil·lat Mínguez per seguidament desplaçar l'atenció sobre la trama de corrupció Gürtel que va conduir a l'escorcoll de la seu del Partit Popular.

En un pla més ampli, ha sostingut que cap partit està exempt de corrupció però que el "que importa és com s'actua després", mentre que ha defensat l'actuació de l'organització socialista sobre aquesta qüestió: "La persona corrupta surt per la porta de manera immediata", ha assegurat.

"Hem de demanar perdó i hem d'actuar amb conseqüència, amb contundència i, sobretot, amb molta rapidesa", ha establert una de les figures que ara porta l'organització del partit per seguidament exposar que la seva col·laboració envers les autoritats és "màxima".

Preguntada sobre si es pot donar l'escenari que el PSOE com a partit va rebre finançament il·legal, Mínguez ha rebutjat qualsevol possibilitat: "Estic completament segura, tenim un partit socialista net", ha indicat.

D'altra banda, la dirigent socialista ha emmarcat en la normalitat la reunió que van mantenir aquest divendres el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa.

"Intueixo, dins de la normalitat i de l'excepcionalitat del moment, que el president i el secretari general del partit s'estarà veient amb altres líders territorials i estarà escoltant diverses opinions", ha assegurat respecte a la possibilitat que s'abordés en aquesta trobada la successió del partit.