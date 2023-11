El PSOE registra sense els seus socis la "llei d'amnistia per a la normalització institucional, política i social"

MADRID, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrat aquest dilluns a la tarda al Congrés la "llei orgànica d'amnistia per a la normalització institucional, política i social a Catalunya", que permetrà tancar les causes judicials obertes als independentistes catalans des de l'l de gener del 2012 fins a l'actualitat, la qual cosa inclou tant la preparació de la consulta sobiranista del 2014 com el procés del referèndum del 2017 i totes les posteriors contra la sentència del Tribunal Suprem.

A més del PSOE, la iniciativa havia de tenir la signatura de Sumar, dels socis independentistes d'ERC, Junts i Bildu i dels nacionalistes del PNB i del BNG, però obtenir el vistiplau de tots els grups ha anat endarrerint fins a última hora el registre del text.

Segons confirmen a Europa Press fonts parlamentàries, en l'índex de textos registrats aquest dilluns a la tarda hi figura el títol de la llei com a presentada pel Grup Socialista, sense esmentar altres formacions.

I de fet alguns dels socis del PSOE han confirmat a Europa Press que no l'han arribat a signar perquè encara estan analitzant el text.

Com que és una proposició de llei de grups parlamentaris, el text no inclou informes del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) o del Consell d'Estat que serien obligatoris per al Govern central si s'hagués presentat com un projecte de llei de l'executiu.