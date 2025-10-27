El PSOE refusa valorar la ruptura amb Junts fins a sentir-ho per boca de Puigdemont

MADRID 27 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la Comissió Executiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha refusat valorar la decisió de trencar amb els socialistes que la direcció de Junts ha acordat per unanimitat i ha avançat que es posicionaran quan sentin les explicacions del líder de la formació independentista, Carles Puigdemont, en la roda de premsa que ha convocat a les 17.00 hores.
En concret, la decisió l'ha adoptada l'executiva de Junts en la reunió que ha mantingut a Perpinyà (França) aquest dilluns i sobre la qual els periodistes han preguntat a Mínguez durant la roda de premsa a la seu federal del PSOE, després de la reunió de la cúpula socialista.
No obstant això, Mínguez ha evitat fer cap comentari i s'ha remès al que després detalli Puigdemont sobre l'abast de la ruptura per la qual s'ha decantat la direcció de Junts. "No farem suposicions sense tenir una valoració oficial del que hagi de dir", ha recalcat.
"VAL LA PENA DIALOGAR"
Això sí, com han fet els socialistes des que Junts va anunciar la reunió d'aquest dilluns, Mínguez ha insistit que respecten les decisions dels seus socis d'investidura i mantenen la "mà estesa" per al diàleg i la negociació amb la formació de Puigdemont.
"Hi ha diàleg, hi ha mà estesa, hi ha negociació i val la pena. Hi insistirem i a continuarem treballant perquè, com insisteixo, val la pena dialogar, negociar i arribar a acords perquè aquí tenen vostès les dades econòmiques del nostre país i els avenços que hem viscut durant aquests anys, i aquest govern és el millor per a Catalunya i per a Espanya", ha resumit.