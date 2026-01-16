El PSOE es recupera al gener però el PP retalla el seu avantatge a 8,7 punts

MADRID 16 gen. (EUROPA PRESS) -
El baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de gener, publicat aquest divendres, torna a situar al capdavant el PSOE, que es recupera tres dècimes i obté un 31,7%, tot i que veu retallat el seu avantatge a 8,7 punts sobre el PP, que marca un 23%.
És la primera enquesta des de les eleccions autonòmiques d'Extremadura, en les quals el PSOE va patir una derrota històrica, i les entrevistes es van fer en ple debat sobre el finançament autonòmic pactat amb ERC.
La tercera plaça torna a ser per a Vox, que es manté estable amb un suport del 17,7%, mentre que Sumar només arriba al 7,2%, amb Podem en el 3,5%.
S'ha Acabat la Festa (SALF), el partit de l'eurodiputat 'Alvise' Pérez, torna a l'1,8% després que el mes anterior marqués un 2,4%.