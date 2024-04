El PSOE rebutja per insolidari el 'contingent català' d'Aragonès i demana treballar "sense banderes ni mesías"

El Ple de la Cambra baixa tomba la proposta d'ERC, que obté el suport de Junts, Bildu, Podemos i BNG



MADRID, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha rebutjat aquest dimarts en el Ple del Congrés la proposta de finançament específic per a Catalunya plantejada pel president de la Generalitat i candidat d'ERC a la relecció, Pere Aragonès, al considerar que és un model "insolidari". La seva alternativa és treballar en un model comú "sense banderes i sense messies".

Ha estat arran de la moció conseqüència de la interpel·lació urgent que des d'ERC van dirigir al Govern durant l'última sessió de control en el Congrés per reclamar a l'Executiu central un finançament "singular" per a Catalunya com defensava el president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès.

En concret, des d'ERC buscaven instar al Govern de coalició a "impulsar les modificacions legals oportunes per a que Catalunya tingui un sistema de finançament en què la Generalitat recapti i gestioni tots els impostos que paguen els catalans i catalanes i, posteriorment, efectuï a l'Estat les transferències oportunes pels serveis prestats a Catalunya i en concepte de reequilibrio territorial".

Al final, la proposta d'ERC ha estat rebutjada en el Ple del Congrés amb 291 vots en contra, entre ells els de PP, PSOE i Vox, enfront dels 24 a favor d'ERC, Junts, Bildu, Podemos i BNG. Per la seva banda, Sumar i PNB han optat per l'abstenció.

ON ESTÀ L'ERC QUE VA PACTAR EL SISTEMA EN 2009?

Ja durant la interpel·lació urgent, la vice-presidenta primera del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha tendit la mà a la formació independentista per acordar el finançament de Catalunya, tot i que advertir que la reforma hauria de fer-se en el conjunt del règim general i no amb un concert específic i un contingent català com proposava Aragonès.

Una línia que ha mantingut durant la seva intervenció del diputat socialista Amador Marqués. "On està l'ERC de 2009, que va pactar amb nosaltres un bon acord de finançament en paraules del seu president, que va dir també que era bé per al senyor Feijóo com a president de Galícia?", qüestionava.

Al seu judici, la situació de Catalunya no resideix en la falta de finançament sinó en la falta d'un "bon" Govern que no advoqui per un model "insolidari". "Posem-nos a treballar per un bon acord, sense l'embolcall de banderes ni de messianismes que ens han fet perdre de vista el món", ha reclamat.

LA CAMPANYA ELECTORAL MARCA EL DEBAT

El debat d'aquesta iniciativa i la seva posterior votació en el Ple de la Cambra baixa s'ha produït a tan sol uns dies de l'inici de la campanya electoral per als comicis a Catalunya del proper 12 de maig, quelcom que des d'alguns grups parlamentaris han volgut destacar.

Durant la seva intervenció, Marqués ha considerat aquesta iniciativa una mica "desesperada", i ha retret que en tres anys de presidència en la Generalitat des d'ERC no hagin tingut temps de presentar aquesta modificació. Encara que també ha aprofitat per defensar la proposta electoral del candidat socialista Salvador Illa.

En la mateixa línia s'ha pronunciat el diputat de Sumar Eloi Badia, qui ha lamentat que des d'ERC portin al Ple del Congrés "propaganda electoral" i a més hagin "instrumentalitzat" la Generalitat per fer aquesta proposta. "Avui parlem d'un flyer de propaganda, una moció de 350 milions d'euros", ha criticat.

També el PP i Vox han aprofitat el debat per pressumir de les seves propostes en matèries de finançament durant les seves intervencions. El diputat de Vox José Aizcorbe assegurava que comparar el que aporten diferents regions per compensar les desigualtats socials, a més de "injust", és "perillós perquè no tributen els territoris, sinó les persones".

Per la seva banda, el diputat 'popular' Nacho Martín ha carregat contra el projecte independentista al considerar-lo "divisiu" i que "no mira pel benestar dels ciutadans de Catalunya".