PSOE qualifica Societat Civil Catalana de "fantasma polític" i acusa PP i Vox de fomentar odi i "incendiar els carrers"

Assegura que la convocatòria de diumenge a Barcelona contra l'amnistia va ser un "fracàs"

MADRID, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE considera la Societat Civil Catalana (SCC) com un "fantasma polític". A més, acusa PP i Vox d'aprofitar la manifestació convocada per aquesta organització a Barcelona diumenge passat per generar "odi" i "incendiar els carrers".

Així ho assenyala en un article de la publicació 'El Socialista', editada per la direcció del PSOE i titulat 'El fracàs de la manifestació de l'odi i la crispació a Catalunya', que ha estat recollit per Europa Press.

En el text acusen PP i Vox d'"incendiar els carrers" i "crear enfrontament" per participar en la manifestació de Barcelona que va reunir 50.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 300.000 segons les xifres facilitades pels organitzadors.

MENYS GENT QUE EN MANIFESTACIONS CONTRA AYUSO

Pel PSOE, a més, el resultat de la manifestació va ser un "fracàs" perquè no van ser capaços d'arrossegar una quantitat "significativa" de gent i va suposar la demostració del fracàs "de la crispació" en la política.

Així, consideren que es va quedar en "una mera anècdota" si es compara, per exemple, amb la marxa a favor de la sanitat pública a Madrid, segons indiquen. Els socialistes afirmen que aquell dia, el passat 12 de febrer, van sortir al carrer 600.000 persones a protestar contra la gestió de la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, tot i que la Delegació del Govern central va afirmar que van ser 250.000.

"La protesta de Barcelona l'havia convocat una entitat que en aquests moments gairebé és un fantasma polític, Societat Civil Catalana. I PP i VOX van veure la seva perfecta oportunitat per fomentar l'odi", subratllen.

BORRELL VA INTERVENIR EN LA MANIFESTACIÓ DEL 2017

En el passat, els socialistes catalans sí que van assistir a les manifestacions convocades per SCC. De fet, destacats dirigents del PSC van acudir a la més multitudinària de totes, celebrada el 7 d'octubre del 2017, tan sols uns dies després de la declaració unilateral d'independència decretada durant uns instants pel llavors president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Aquell dia, importants dirigents socialistes van estar en primera línia al costat de la plana major del PP i Ciutadans, partits que conformaven l'anomenat bloc constitucionalista, davant els actes de l'independentisme. És el cas de l'exministre de Pedro Sánchez i actual Alt Representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell.

Davant centenars de milers de persones, entre els quals altres dirigents socialistes com l'actual líder del PSC, Salvador Illa i l'exministre Celestino Corbacho, Borrell va afirmar que Catalunya no és una colònia ni un territori militarment ocupat i va demanar a Puigdemont que no empenyés el país cap al precipici.

Més recentment, l'octubre de 2019, el PSOE també va enviar a la manifestació convocada per Societat Civil Catalana diversos dels seus càrrecs més importants. En aquella ocasió també hi va anar Borrell, ministre d'Exteriors en funcions en aquell moment, el ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, avui dia ministre de Cultura.

Els dirigents socialistes van tornar a marxar al costat de líders polítics del PP, Ciutadans i també Vox. En aquell moment faltava un mes perquè es tornessin a celebrar les eleccions generals del novembre del 2019 que va guanyar el PSOE i que va ser l'inici de la primera legislatura completa de Sánchez a La Moncloa.

Ara, la situació és diferent, el PSOE s'ha distanciat d'SCC al mateix temps que s'ha aproximat a l'independentisme al llarg de la passada legislatura. Sánchez va concedir els indults als líders independentistes condemnats pel procés, va eliminar el delicte de sedició i va rebaixar el de malversació i actualment està immers en una negociació amb Junts per concedir l'amnistia.